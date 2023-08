Diretta Fiorentina-Rapid Vienna 0-0 | Biraghi vicino al gol

...BarisicLaospita il Rapid Vienna in una gara valida come ritorno dei playoff per accedere alla fase a girone di Conference League. Una sfida che può segnare una stagione, che sarà...Atalanta - Monza saràda Matteo Mercenaro di Genova. Nei due precedenti la Dea ha giocato ... Terza grande sfida di giornata la troviamo domenica tra Inter e. Il fischietto Matteo ...Lapotrebbe rimescolare tutte le carte e puntare su forze fresche come Parisi a sinistra ... Il Lecce cerca i tre punti contro unaconcorrente per la salvezza. D'Aversa sembra ...

Diretta Fiorentina-Rapid Vienna ore 20: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali Tuttosport

L'ex difensore della Fiorentina Gianluca Comotto ha parlato così della Fiorentina intervenendo in diretta a Radio Serie A. Queste le sue parole sulla squadra viola: "Per la ...Fiorentina-Rapid Vienna è il match valido per il ritorno dei playoff di Conference League. La sfida si giocherà giovedì 31 agosto alle ore 20:00 e sarà trasmessa in diretta tv e streaming su DAZN e ...