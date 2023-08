Diretta calciomercato | gli affari del giorno | doppio colpo per l’Inter | no di Buongiorno alla Dea

Leggi su notizie

(Di giovedì 31 agosto 2023) Segui con noi le trattative e le ufficialità didelle squadre di Serie A e non solo di giovedì agosto. Ecco tutte le ultime notizie. Ultime ore diestivo. Sono molte le trattative ancora in piedi e per questo motivo i club sono al lavoro per chiudere il prima possibili i colpi. Le trattative indel 31 agosto – Notizie.comL'articolo proviene da Notizie.com.