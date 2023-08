Dio mi vuole dire qualcosa Quella premonizione di una delle vittime di Brandizzo

... disse a Pietro: "Va' dietro a me, Satana! Tu mi sei di scandalo, perch non pensi secondo, ma ... Il maestro nondei frustrati al suo seguito, ma gente dai talenti realizzati, seguaci vivi e ..."È la prima volta che mi succede, mentre saldo la rotaia mi è uscito un crocifisso.midire qualcosa sicuramente nonostante lo richiamo tutti i giorni ultimamente perché non è un bel periodo per me". Fa venire i brividi l'ultimo post sui social di una delle vittime della ...midire qualcosa sicuramente, nonostante lo richiamo tutti i giorni ultimamente perché non è un bel periodo per me'. Zanera è con altri 4 operai una delle vittime della tragedia alla ...

Brandizzo, l'ultimo post di una delle vittime è una croce sulle rotaie: "Dio mi vuole dire qualcosa" Today.it

Su Tik Tok l'immagine che si era formata mentre era al lavoro come saldatore. Poco tempo dopo Michael Zanera è stato trovolto da un convoglio ...“È la prima volta che mi succede, mentre saldo la rotaia mi è uscito un crocifisso. Dio mi vuole dire qualcosa sicuramente nonostante lo richiamo tutti i giorni ultimamente perché non è un bel periodo ...