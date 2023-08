Dichiarazione dei redditi | la fine è vicina | cosa sta succedendo

Leggi su ilovetrading

(Di giovedì 31 agosto 2023) Rivoluzione fiscale in Italia: addio alladei. Ecco la nuova convenzione tra ministero dell’economia e agenzia delle entrate. Nel panorama delle riforme amministrative, un nuovo capitolo si apre in Italia con l’annuncio di un cambiamento epocale nel sistema fiscale. Un obiettivo ambizioso è stato posto al centro dell’attenzione dall’Agenzia delle Entrate: sbarazzarsi definitivamente dell’ingombrante procedura didei. Tuttavia, non bisogna fraintendere questo proposito – i cittadini non saranno esentati dalle loro responsabilità fiscali, ma bensì sarà semplificato l’onere della compilazione. Questo ambizioso piano prevede un rafforzamento delle dichiarazioni precompilate, il cui livello di accuratezza sarà ulteriormente perfezionato. Dichiarazioni precompilate: ci sono ...