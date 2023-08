Denzel Washington è il nonno action definitivo

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 31 agosto 2023) Negli anni si sono moltiplicati, parliamo deglihero attempati. Un team di volpi grigie per caerti versi capitanato da, ora al suo The Equalizer 3. Tutto è cominciato con Man on Fire - Il fuoco della vendetta La nascita dieroe d'azione in là con gli anni si può far risalire a un immortale monologo di Christopher Walken in questo film di Tony Scott del 2004, che diceva: “Un uomo può essere un artista in qualsiasi campo; anche in cucina, non importa. Dipende da quanto è in gamba. L'arte di Creasy è la morte. E sta per dipingere il suo capolavoro”. Quando, dieci anni dopo,si riunsce al regista Antoine Fuqua per il primo episodio di The Equalizer, il suo obiettivo non è tanto quello di rivivere gli allori di Training Day (2001), ...