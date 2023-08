Davide Silvestri | in quale reality potremmo vederlo in futuro

Leggi su biccy

(Di giovedì 31 agosto 2023) Dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip,è tornato al suo vecchio lavoro di attore. L’ex volto di Vivere è nuovamente al cinema con il nuovo film di Antonio Pisu, Nina dei Lupi. In questi giorniè stato all’80ª Mostra del cinema di Venezia per promuovere la pellicola, uscita oggi nelle sale italiane. “Non so se il GF Vip mi ha aiutato a livello di carriera. Non penso che sia stata un rilancio. Quando avevo fatto il provino per il Grande Fratello Vip avevo chiesto agli autori se ero piaciuto. – si legge su SUperguida tv – Continuavo a chiedere ‘ma sono piaciuto? Com’è andata? Sicuri che piacevo? Chi erano gli altri? A chi non sono piaciuto?’. Volevo sapere anche qualcosa in più sugli altri concorrenti con cui avrei diviso la casa. In questo caso la partecipazione al ...