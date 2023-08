D’argent et de sang | recensione della miniserie con Vincent Lindon

(Di giovedì 31 agosto 2023) La serie:et de, del 2023 Creata da: Xavier Giannoli. Cast:, Niels Schneider, Ramzy Bedia, Olga Kurylenko. Genere: Crime. Durata: 50 minuti ca./12 episodi. Dove l’abbiamo visto: In anteprima al Festival di Venezia. Trama: Due delinquenti del multietnico quartiere Belleville uniscono le forze con il ricco e spregiudicato Jérôme Attias per organizzare una frode IVA di portata davvero inedita. Dopo aver lasciato il segno al Festival di Venezia nel 2021 con il suo eccellente Illusioni perdute, adattamento cinematografico dell’omonimo capolavoro letterario di Balzac, questa volta il regista francese Xavier Giannoli torna al Lido per promuovere il proprio esordio nel mondo delle serie tv. Stiamo parlando diet de, una storia ...

