Dare un futuro e opportunità nella legalità La sfida di Valditara per le scuole di frontiera

CAIVANO (NAPOLI) - 'Vogliamoverea tanti giovani, iniziando da Caivano'. Lo ha detto il Ministro dell'istruzionedel merito Giuseppe Valditara. Il decreto ministeriale firmato ieri ......ministro dell'istruzione...avere delle... Delicheremo'attenzione ... significativi, per... pera questi ...vere...vere...per ilper la ...per ilper la signoraper ...per i suoi figli...con il nostro agire di...attivato il risarcimento... via fax Ufficio...informazioni su...