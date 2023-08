Daniela Santanchè ha saltato la fila al pronto soccorso? Come stanno davvero le cose

(Di giovedì 31 agosto 2023) La ministra del Turismoè stata accusata di averlaal. A segnalare la trasgressione un cittadino che si trovava anche lui nella stessa struttura per assistere un parente. La vicenda è accaduta lo scorso martedì, 29 agosto 2023 all’ospedale di Lido di Camaiore, in Versilia. La ministra, ha confermato l’Asl, si sarebbe recata effettivamente lì a quanto risulta con il compagno.sono andate veramente le? (Continua dopo le foto) Leggi anche: Meteo, l’annuncio di Giuliacci sconvolge tutti: cosa ci aspetta a settembre 2023 Leggi anche: Tragico incidente ferroviario: tutti morti, chi erano le vittimeaccusata di aver...

torna al centro delle polemiche. Questa volta la ministra del Turismo è stata accusata di essersi recata in un pronto soccorso insieme ad altre persone e di avere saltato la fila . ...Il presidente di Noi albergatori Siracusa, Giuseppe Rosano, facendosi portavoce di tutta l'imprenditoria alberghiera che rappresenta, ha chiesto al ministro del Turismo,, di averla nostra "graditissima ospite nella millenaria città di Siracusa: occasione per invitare i vertici di tutto il comparto turistico siciliano e confrontarci sulle tematiche ...Il presidente di Noi albergatori Siracusa, Giuseppe Rosano, facendosi portavoce di tutta l'imprenditoria alberghiera che rappresenta, ha chiesto al ministro del Turismo,, di averla nostra "graditissima ospite nella millenaria città di Siracusa: occasione per invitare i vertici di tutto il comparto turistico siciliano e confrontarci sulle tematiche ...