D' Amico sposa Buffon ed elogia Meloni | perché mi suscita simpatia

(Di giovedì 31 agosto 2023) Ilaria D'ha appena compiuto cinquant'anni e, per fare un bilancio della sua vita, è tornata a raccontarsi in una lunga intervista al Corriere della Sera. "Mi pare di aver capito che Gigistia organizzando una serie di celebrazioni a sorpresa con amici e parenti... io faccio finta di non sapere nulla, ma sia io che lui siamo un po' pasticcioni e ci facciamo beccare", ha detto la giornalista, annunciando così il futuro matrimonio con il celebre portiere. La conduttrice ha parlato però anche della sua carriera e delle sua opinione in ambito politico, sorprendendo i lettori. "Mai avrei pensato di iniziare una carriera nel giornalismo. Invece dopo la Rai è arrivata Sky, un'altra azienda dove ho imparato moltissimo: se devo fare un bilancio, questi 26 anni di lavoro sono stati un susseguirsi di incontri che mi hanno lasciato un sacco ...

Tuttavia la ragazza non apparirà raggiante come una futura, e le sue perplessità finiranno ...conto che - dall'ultima discussione avuta con Manuel - non ha più potuto rivedere il suoe ...Spente le 50 candeline, la giornalista sportiva stila un bilancio della sua relazione con il celebre ex portiere e parla del suo annus horribilis in Rai. Ilaria Dsi: Gigi Buffon le ha chiesto la mano lo scorso gennaio, coronando cos un sogno ...Allo stesso tempo sono diventato moltodi Samantha, la mamma di Simone'. "Troppo poco": Alessandro Cecchi Paone, parole durissime sulla Rai

Ilaria D'Amico e Gigi Buffon sposi: la proposta di matrimonio Elle

Ilaria D'Amico ha appena compiuto cinquant'anni e, per fare un bilancio della sua vita, è tornata a raccontarsi in una lunga ...Sapore di te: trama, cast e streaming del film in onda stasera, giovedì 31 agosto 2023, alle ore 21,20 su Canale 5. Tutte le info ...