Dalla velocità del treno all’errore di comunicazione | cosa sappiamo sull’incidente ferroviario di Brandizzo

(Di giovedì 31 agosto 2023)dell’incidentedi: la ricostruzioneè successo nella notte tra mercoledì 30 e giovedì 31 agosto quando un, che viaggiava a 160 chilometri orari, ha travolto 5 operai all’altezza disulla linea Torino-Milano? È quello che dovrà capire la procura di Ivrea che ha aperto un fascicolo d’indagine, ancora a carico di ignoti, in cui si ipotizzano i reati di disastrocolposo e omicidio colposo plurimo. Secondo quanto ricostruito da La Repubblica, gli operai erano al lavoro su quel binario da giorni, sempre di notte. “Forse si è trattato di un errore ditra la squadra sul posto e chi doveva coordinare i lavori sui binari” ha dichiarato il sindaco di ...

