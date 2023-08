Dal 2024 aliquote Imu al restyling

(Di giovedì 31 agosto 2023) DalImu da rivedere. È la conseguenza dell'entrata in vigore del decreto 7 luglio 2023 del Ministero delle economia e delle finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 172/2023 e attuativo dell'art. 1, comma 756, della L. 160/2019, che individua le fattispecie in base alle quali i comuni possono diversificare ledell'imposta. Uno dei ...

aliquote Imu da rivedere. È la conseguenza dell'entrata in vigore del decreto 7 luglio 2023 del Ministero delle economia e delle finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 172/2023 e ...Le domande si presentano, dalla mezzanotte di oggi,sito Inps (accesso con Spid, Cie, Cns) o rivolgendosi ai patronati (1° gennaioanche ai Caf). Nell'istanza il richiedente deve: a) ...... il 30 settembre il tenente colonnello Paul - Henri Sandaogo Damiba ha insediato al suo posto a sua volta licenziatosuo incarico dai militari. Elezioni presidenziali previste per luglio. ...

Reddito cittadinanza, in Germania dal 2024 aumenta ancora l'assegno: i single avranno 563 euro al mese Fanpage.it

Da venerdì 1 a domenica 3 settembre, ultimi appuntamenti dell'Enjoy Stelvio Valtellina 2023: gli appassionati delle due ruote potranno godersi le salite epiche avvolti dall'aria frizzante tipica di ...La nuova Ypsilon sarà il primo modello dell'atteso rilancio del marchio piemontese e per la prima volta nella sua storia sarà proposta anche in versione a zero emissioni ...