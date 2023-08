Dai 5000 metri di Giorgetti ai 100 di Calderoli

(Di giovedì 31 agosto 2023) Tot capita, tot sententiae, dicevano gli antichi, ed è una saggezza che ancora vale. Ma nessuno avrebbe pensato di tradurla nel senso che in un esecutivo di coalizione ci siano first appeared on il manifesto.

... Nata a Sandringham, sulla costa orientale dell'Inghilterra, viene ricordatasudditi di Sua ... attua la prima deportazione degli ebrei (circa) dal ghetto di Ternopil al campo di sterminio di ...L'autore percorreanni di storia,primi insediamenti umani fino all'inizio del secolo scorso, in un viaggio fatto non solo di grandi eventi ma anche di vicende di persone comuni, spesso non ...... tra le altre cose, di aumentare la luminanza del 27,5% (il picco è dinit come per la serie ...2% e di incrementare del 210% la precisione nel focalizzare la luce emessaMini LED. Il dato che ...