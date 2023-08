Da venerdì le domande per la formazione e il lavoro in sostituzione del Reddito di cittadinanza

1° settembre alle Vecchie Segherie Mastrototaro entrerà nel vivo la competizione tra gli ...illustrare il proprio pitch alla platea di analisti e investitori e dovranno rispondere alle...'Lepotranno essere presentate daprimo settembre, domani. La piattaforma dedicata al Supporto per la formazione il lavoro è il primo strumento post reddito di cittadinanza rivolto ai ...Lo spettacolo, tratto da William Shakespeare, sarà in scena1 e sabato 2 settembre, alle 21. Trovare la giusta modalità per dar modo ai ragazzi di esplorare grandi temi, porsi...

Calderone: 'Da venerdì le domande per la formazione e il lavoro'. Non siamo alla vigilia di una bomba sociale' Agenzia ANSA