Da D-Share agli ultimi progetti | «Il concetto di taylor made applicato al CMS»

... lasciandoaltri le chiacchiere e la demagogia. I consiglieri comunali componenti commissione ... Pasquale Luperti, Alessandro Antonino, Michelangelo Greco, Diego Rachierothis on WhatsAppIn queste settimane sono stati più di un milione e mezzo gli spettatori, con unoche in ... Per assistereepisodi inediti della seconda stagione My Home My Destiny dovremmo attendere il ...Ora massima concentrazione per l'inizio della preparazione atletica e tecnicaordini di coach ...tanto ha dato alla causa della Pantaleo Podio Volley" Fasano 28 agosto 2023 Ufficio Stampa...

Vittorio Cutolo su Alessandro Vento, da D-Share agli ultimi progetti Giornalettismo

Sapete qual è stato l'esordio in TV di Silvia Toffanin Ecco quando, come e perché Silvia ha inizia nel mondo della televisione.Dopo il successo tv su Canale 5 arriva nei teatri lo show "Tutti per uno" del celebre trio. Un luogo «più intimo, che ci avvicina al pubblico». Sul palco il 2, 3, 4, 6, 8 e 9 settembre ...