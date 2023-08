Crolla in campo urla di dolore | Berrettini si ritira dagli Us Open

Una tattica studiata a punti, quella del belga, che perde terreno ma nonaffatto, dando anzi ... Perde una trentina di secondi, ma ne avrebbe potuti lasciare sulmolti di più. Non risponde ...SOSTIENICI Lascia questovuoto Per ricevere gli aggiornamenti di Sardiniapost nella tua casella di posta inserisci la tua e - mail nel box qui sotto: Nome * Email * Acconsento al trattamento ...Tenaris lascia sulil 3,24%. Mps cede il 2,55%, dopo essere stata effervescente nei giorni scorsi su indiscrezioni stampa per un possibile matrimonio. Ad appannarne l'appeal ha però contribuito ...

Berrettini si ritira dagli Us Open: brutta distorsione alla caviglia ... Fanpage.it

Il tennista romano si è infortunato alla caviglia mentre era sotto 6-4 5-3 contro il francesce Rinderknech. Vince ancora Lucia Bronzetti, che vola al terzo turno ...Il torneo del tennista romano finisce nel peggior modo possibile: torsione innaturale della caviglia destra nella partita contro il francese Rinderknech, esce dal campo zoppicando. Apprensione per le ...