Covid variante Pirola | Ciccozzi | 40 mutazioni | forse elude risposta immunitaria ; torna l' allarmismo pro nuova campagna vaccinale

Leggi anche ›Italia ePirola, raddoppiati contagi nell'ultima settimana: cosa serve sapere L'influenza stagionale è già arrivata: il vaccino è l'arma migliore per alzare le ...Nei confronti invece della nuovaBA.2.86 denominata Pirola, che non è un ricombinante ma ... in conclusione, che "nella fase attuale, l'obiettivo della vaccinazione anti -non è ...Si tratta del richiamo annuale per lache adesso circola di più'. Sui casi in risalita: 'Aumentano perché è aumentato anche il numero dei tamponi. ...

Sono 1272 i pazienti covid, erano 717 nel mese precedente ... Quanto alle cause dell’aumento dei contagi registrati nell’ultimo monitoraggio, oltre alla nuova variante e osservando quanto le ...Il nuovo vaccino contro il Covid è stato approvato dall'EMA. Come funziona, gli eventuali effetti collaterali e perché è sicuro ...