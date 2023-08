Covid | i dati di agosto | 367 nuovi casi nella Bergamasca

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 31 agosto 2023) Nel mese diè proseguita in maniera piuttosto evidente la risalita deidi-19 iniziata nelle ultime due settimane di luglio, come evidenziato nel nostro report precedente. In un mese il totale dei contagi è raddoppiato: 29.313, contro i 14.676 relativi al mese di luglio. Il numero di tamponi effettuati in Italia è stato di 471.345, in diminuzione rispetto ai 623.015 precedenti. Il tasso di positività è al 9,2%, in notevole aumento rispetto alla passata rilevazione, quando era al 2,9%. Sono stati 206 i decessi dovuti alnel mese di, in rialzo rispetto ai 155 del dato precedente. Tornano a crescere i ricoverinegli appositi reparti e in quelli di terapia intensiva, dove il numero dei pazienti è ora di 44 (erano 23). Sono 1272 i ...