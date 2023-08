Costretta a pagare pur di far studiare la figlia | l’assurda storia di una mamma romana

Leggi su notizie

(Di giovedì 31 agosto 2023) Simona,di una ragazza di 14 anni, da un anno cerca una scuola pubblica per sua. Dopo mesi di colloqui e di attesa, arriva una beffa clamorosa La sua battaglia per poter garantire allaMia l’accesso a scuola, dura ormai da quasi un anno. Simona Foroni, unadi una ragazza di 14 anni di Roma, si trova a vivere una situazione assurda. Da Dicembre, da quando Mia ha deciso di lasciare il Liceo Classico Orazio nel quartiere Talenti, non è riuscita a trovare una scuola pubblica in grado di consentirgli di proseguire gli studi. “Quando ai primi di settembre suonerà la campanella per il ritorno in classe di migliaia di studenti, mianon avrà un banco da condividere con nessuno. Da dicembre non faccio altro che contattare e chiamare scuole a Roma e in Provincia, ma nessuno mi ha ...