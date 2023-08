Cosa succede alle temperature? L' esperto avvisa sull' effetto “rimbalzo”

Leggi su iltempo

(Di giovedì 31 agosto 2023) Un clima godibile e con il maltempo in archivio. È questo il succo delle previsioni meteo di Paolo Sottocorona,meteorologo di La7, che come di consueto ha aggiornato tutti gli italianie condizioni climatiche nell'appuntamento con Omnibus: “Ci sono un po' di nuovee zone di nord-ovest e c'è una nuvolosità che dal nord-Africa arriva a sfiorare la Sicilia. Di strutture nuvolose consistenti e intense non ce ne sono. La perturbazione del medio-Atlantico è in arrivo, ma è più a nord e non dovrebbe interessare l'Italia. La previsione per oggi per l'Italia vede qualche pioggia debole al nord, molto poco. Qualche isolatissimo fenomeno un poco più intenso in Piemonte, in Abruzzo e sul Gargano. Qualche piccola incertezza, ma il tempo è stabile. Lo stesso vale per domani, 1 settembre, tranne per la zona tra Friuli e Veneto, dove ...