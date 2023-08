Cosa è successo oggi alla Vuelta a España 2023 | la fuga bidone che ha rivoluzionato la classifica

(Di giovedì 31 agosto 2023) È appena terminata una tappa (la sesta) a dir poco spettacolare. Èpraticamente di tutto, ma ciò che ha più colpito è stata sicuramente la foltissimache ha caratterizzato l’intera frazione odierna. A evadere dal gruppo a inizio giornata sono stati oltre 40 corridori, che hanno poi preso via via sempre più il largo. Il gruppo ha inizialmente provato a limitare i danni e successivamente ha cercato di recuperare più tempo possibile con una grande accelerazione a circa 50 km dall’arrivo, ma i battistrada hanno resistito bene e con il passare dei chilometri hanno messo sempre più al sicuro la possibilità di giocarsi la vittoria di tappa e non solo. Non solo ildi tappa perché tra i fuggitivi erano presenti anche diversi ...

...giornalisti presenti in sala stampa a Monza ha detto di essere concentrato soprattutto sul,... Probabilmente non è stata lapiù furba da fare dal suo punto di vista - ha commentato ...... con le sue vittorie in Argentina e Francia e ildella Sprint dell'Olanda, che l'hanno ...fa meglio Bagnaia Difficile da dire, ha un modo fantastico di gestire la moto in ingresso di ...spunta ai piedi della tomba di Prigozhin A lasciare il pubblico perplesso, però, è stata la frase finale: 'E Putin dice: 'Sì, èanche a me: ho chiamato la famiglia di Prigozhin per fare ...

Cosa è successo su quei binari Tutte le domande e le ipotesi in campo Avvenire

È appena terminata una tappa (la sesta) a dir poco spettacolare alla Vuelta a España 2023. È successo praticamente di tutto, ma ciò che ha più colpito è stata sicuramente la foltissima fuga che ha ...Arriva dallo stesso Lewis Hamilton la spiegazione della sua scelta di continuare in F1 fino al termine della stagione 2025: ecco cosa ha detto ai giornalisti presenti a Monza ...