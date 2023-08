Corte europea | Italia ha violato diritti di bambina nata da maternità surrogata

Leggi su tg24.sky

(Di giovedì 31 agosto 2023) L'hala Convenzionedeidell'uomo per non aver riconosciuto legalmente il rapporto di filiazione tra il padre biologico ed unanel 2019 in Ucraina con la. Lo ha stabilito ladeiumani, osservando che, come rilevato in casi precedenti, ai sensi dell'art. 8 della Convenzione, il diritto interno deve prevedere la possibilità di riconoscimento del rapporto giuridico tra un bambino nato attraverso un accordo diall'estero e il padre intenzionale, qualora questi sia il padre biologico.