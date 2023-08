Cordovado | ora i carabinieri sperano nella svolta | «L’uomo barricato sta dialogando» La rabbia dei residenti | «Bloccato un intero paese»

(Di giovedì 31 agosto 2023) Sarebbe finalmente iniziato un dialogo tra Luca Orlandi, il 55enne che ieri si è asserragliato in casa sua a, in provincia di Pordenone, e i negoziatori dei. Lo apprende l’ANSA da fonti informate.avrebbe a sua disposizione diverse armi, e per molte ore si è categoricamente rifiutato di lasciare l’abitazione. L’interlocuzione con gli specialisti dell’Arma, tuttavia, avrebbe per il momento scongiurato un’irruzione da parte delle forze speciali. Il comandante provinciale dei, colonnello Roberto Spinola, ha dichiarato: «La fase attuale è di un’interlocuzione verbale telefonica con il negoziatore, aspetto che lascia ben sperare. L’intenzione è di salvaguardare l’incolumità di tutti, a partire dall’interessato. Non ha fatto richieste». Lo scontento dei ...

... "Non si può bloccare un intero paese per una creatura umana", ha commentato, parlando con l' ANSA , una residente nelle vie attigue al centro di(Pordenone), chiuso al traffico. "Ci sono ...... si è aperto infatti un canale di dialogo tra l'ex militare barricato in casa sua ae i ...invece, pare abbia avviato un'interlocuzione diretta con gli specialisti dell'Arma. Non ci ......della linea gli consentivano in quel tratto di raggiungere una velocità massima di 160 km all'. ...notte dell'orrore 31/08/23 Fotogallery - Convoglio investe operai nel Torinese 30/08/23(...

Cordovado, ora i carabinieri sperano nella svolta: «L'uomo barricato ... Open

«Sono state ore di grande tensione e preoccupazione - ha detto la sindaca Lucia Brunettin - Ho gestito direttamente l'evacuazione dei residenti, li ho sentiti più volte.CORDOVADO A distanza di quasi 24 ore l'uomo di Cordovado è ancora asserragliato in casa. E quindi, da quasi 24 ore, i negoziatori dei carabinieri stanno cercando di convincerlo ad… Leggi ...