Controlli dei Vigili Tre autocarri sequestrati

(Di giovedì 31 agosto 2023) Non si arrestano le verifiche volte a contrastare condotte illecite legate ai reati ambientali, proseguiti per tutto il periodo estivo in diverse zone della capitale. Particolare attenzione è stata posta alle aree adibite a discariche abusive, cantieri, officine di auto riparazioni. Grazie ad una intensa attività distradali ed all’utilizzo di foto-trappole, sono stata una decina, tra titolari e dipendenti, le persone denunciate per i reati di gestione illecita, raccolta e trasporto abusivo d/o abbandono di rifiuti speciali ed ingombranti. Trecon all’interno calcinacci, mobili dismessi e rottami metallici; sanzioni per un totale di € 22.000 per omessa o irregolare tenuta della contabilità ambientale e per la compilazione fraudolenta della prescritta documentazione. Grazie all’utilizzo di registrazioni ...