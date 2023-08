Controffensiva | gli ucraini avanzano verso Novoprokopivka e puntano al Mar d' Azov

(Di giovedì 31 agosto 2023) Un portavoce militare afferma che le forze armate ucraine stanno facendo progressi in direzione di" il villaggio oltre Robotyne, in direzione di Melitopol. La cattura di Robotyne è ...

Anche se a poche miglia da dove si trovavano le truppe ucraine all'inizio della, si è trattato di un risultato significativo nello sfondamento della linea iniziale di difese russe ...LE OPERAZIONI MILITARI continuano escarsi risultati dellaucraina sembrano preludere a una situazione di 'stallo' tra contrattaccanti ucraini e difensori russi. In realtà, ...Ladi Kiev non sfonda, almeno finora: i bollettini di guerra si riducono ad attacchi ... Quanto al Vaticano,sforzi di pace di Papa Francesco sono senza posa (ma restano anche senza ...

Perché la controffensiva ucraina è vicina alla svolta secondo il ... Fanpage.it

Il Cremlino ha rivendicato la distruzione di 2 battaglioni nemici a Kupiansk. Fsb: fermati sabotatori ucraini in Russia. Bloomberg: “Kiev utilizza i razzi Vampire per eliminare i UAV in arrivo” ..."L'obiettivo della controffensiva ucraina era e rimane raggiungere il Mar d'Azov superando le varie linee difensive russe. Nella visione ucraina le forze, anche quelle addestrate dalla Nato, venivano ...