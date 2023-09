Conti correnti | mazzata per gli italiani | confermata la tassa sugli extraprofitti per tutti

(Di giovedì 31 agosto 2023) È statala, che potrebbe tradursi in una pesanteper i cittadini. Analizziamoi risvolti possibili. Chiedersi in che misura incideranno sulle tasche deglile modifichein delega fiscale e lasulle banche è lecito.-ilovetrading.itQuest’ultima, soprattutto, voluta dal Governo Meloni sta facendo discutere e non poco, nonostante sia un’imposta una tantum a carattere straordinario. Andiamo ad analizzarla e vediamo anche le possibili conseguenze per isti....

Il provvedimento ha riguardato, in particolare, i saldi deiintestati all'imprenditore o nella disponibilità dell'indagato nonché immobili di sua proprietà nel Salento. Gli ...... oltre un terzo della sua popolazione vive in povertà, mentre la famiglia Bongo, oltre a numerosioffshore, possiede ville e palazzi di lusso in Parigi, Londra e in tutto il mondo, ...Ed è importante chiarire diverse notizie emerse nelle ultime settimane proprio su prelievi e altre operazioni che si potranno effettuare suidei contribuenti per sfatare dubbi e ...

Hacker e conti correnti: come prestare attenzione ai cyberattacchi ilGiornale.it

Vaugrenard ha portato ai microfoni di Eurosport le sensazioni e le voci che si rincorrono in gruppo sui problemi di casa Soudal Quickstep. "Abbiamo visto che alcuni compagni di squadra di Remco ...Cosa prevede il prelievo diretto sui conti correnti dei contribuenti e perché sarà un beneficio per i cittadini: ecco come funzionerà ...