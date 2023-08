Conference League | Fiorentina-Rapid 2-0 e viola avanti

(Di giovedì 31 agosto 2023) Doppietta di Gonzalez Labatte ilVienna per 2-0 nel ritorno dei playoff die si qualifica per la fase a gironi del torneo. I, sconfitti per 1-0 in Austria all’andata, ribalta il risultato nella gara di ritorno con la doppietta di Gonzalez. I toscani si portano in vantaggio al 59?, quando Gonzalez approfitta del disastro della difesa ospite. Cross di Biraghi da sinistra, l’intervento di un difensore si trasforma in un ‘quasi autogol’, l’argentino piomba sul pallone di sinistro: 1-0. Il raddoppio arriva al fotofinish su calcio di rigore, assegnato per un fallo di mano. Gonzalez non sbaglia dal dischetto, 2-0 e. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

AGI - La Fiorentina si qualifica per la fase a gironi della, battendo 2 - 0 ai play off il Rapid Vienna e ribaltando lo 0 - 1 dell'andata. Decisivo per i Viola l'argentino Nicolas Gonzalez, autore di una doppietta: al 59' e al 90' su calcio ...La giuria era composta dagli allenatori dei club che hanno disputato la fase a gironi di UEFA Champions, UEFA Europae UEFA Europa2022/23, insieme agli allenatori ...

Con una doppietta di Nico Gonzalez la Fiorentina supera il Rapid Vienna e si qualifica per la seconda volta di fila per la fase a gironi di Conference League dopo essere stata finalista nella passata ...La Fiorentina ha conquistato la qualificazione alla prossima Conference League ma Rocco Commisso in diretta ha qualcosa da dire a un tifoso. "C'era uno stupido dietro a Italiano" condannando il ...