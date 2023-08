Condò | «Sorteggi Champions League? Vedo fantasmi! Sarà la stagione…»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 31 agosto 2023) L’Inter, così come Napoli, Lazio e Milan, a breve conosceranno i loro avversari nella fase a gironi di. Paolosu Sky Sport si concentra più sui grandi assenti che su altro. Di seguito le sue parole FANTASMI – L’Inter tra pochissimo scoprirà il suo destino nella fase a gironi di, nella quale si presenta da vice Campione d’Europa. Paoloparlando deisi concentra più sui grandi assenti: «uno pieno di fantasmi: non c’è Messi, non c’è Benzema, non c’è più Neymar e nemmeno Ibrahimovic che è stato un grande protagonista. Questala stagione nella quale la nuova generazione prenderà il potere, è già successo con Haaland la scorsa stagione ma questa è la ...