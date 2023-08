Concorso Università di Torino | 16 Posti da Professore

Leggi su posizioniaperte

(Di giovedì 31 agosto 2023) Procedure di selezione per la chiamata di 16 professori di prima fascia, per vari Dipartimenti, presso l’di. L’diha indetto procedure selettive per sedicidiuniversitario di prima fascia. Le procedure riguardano i seguenti Dipartimenti e settori concorsuali: Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute: 1 posto in settore concorsuale 05/E2 (Biologia Molecolare), settore scientifico-disciplinare BIO/11 (Biologia Molecolare). 1 posto in settore concorsuale 06/A2 (Patologia Generale e Patologia Clinica), settore scientifico-disciplinare MED/04 (Patologia Generale). Dipartimento di Fisica: 1 posto in settore concorsuale 02/A2 (Fisica Teorica delle Interazioni Fondamentali), settore ...