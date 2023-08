Concorso educazione motoria | diplomati Isef fuori Lega risponde a M5S | “Requisiti chiari | diploma equivale a laurea triennale”

(Di giovedì 31 agosto 2023) "Da M5s solo critiche strumentali. Ilper i docenti didella scuola primaria è stato introdotto con una legge del 2021". Così in una nota la deputata dellae componente della commissione Cultura e Istruzione Giovanna Miele, in replica ad una nota del M5s secondo cui il ministro Giuseppe Valditara avrebbe "deliberatamente escluso i" dalla possibilità di partecipare al. L'articolo .

'Sulper i docenti dimotoria, l'unico paradosso che vediamo è quello delle polemiche del Movimento 5 Stelle. Attaccare il ministro Valditara per aver concretizzato una procedura ...

"Da M5s solo critiche strumentali. Il concorso per i docenti di educazione motoria della scuola primaria è stato introdotto con una legge del 2021".Saranno 1.740 i docenti di educazione motoria che verranno assunti a tempo indeterminato sul territorio nazionale in vista dell'anno accademico 2023-24. Il concorso, che mira ad arricchire l'offerta s ...