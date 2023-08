Concorso Azienda Ospedaliera di Alessandria | 3 Posti da Dirigente

(Di giovedì 31 agosto 2023) Procedure di selezione per la copertura di 3dimedico di ortopedia e traumatologia, a tempo indeterminato, presso l’di. In seguito alla deliberazione del direttore generale numero 353 datata 25 luglio 2023, viene aperto unpubblico per la selezione di 3 dirigenti medici nell’ambito dell’ortopedia e traumatologia, con contratto a tempo indeterminato e profilo professionale di dirigenza sanitaria. Bandi diIl testo completo del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte numero 31 datato 3 agosto 2023. Potete consultare il testo completo, incluso il termine di scadenza, sul sito weble all'indirizzo: http://www.ospedale.al.it nella sezione ...

Azienda ospedaliera – universitaria e Ausl di Parma: concorso per due posti di medico di medicina d'urgenza La Repubblica

Al Rummo si apre uno spiraglio importante per l'incremento di personale nelle aree critiche, con nove candidati ammessi al concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di sei posti ...Nuova comunicazione dell'ASL. Sono in corso nuove assunzioni presso le centrali operative: per candidarsi basta solamente il diploma.