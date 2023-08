Concorso ASU FC di Udine | 5 Posti da Dirigente Medico

Leggi su posizioniaperte

(Di giovedì 31 agosto 2023)pubblico, per la copertura di 5didi urologia , presso la ASU FC di. È stato annunciato unpubblico presso l’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale di(ASU FC) per la selezione di 5 dirigenti medici nel campo dell’urologia, attraverso valutazione dei titoli e prove d’esame. Bando diIl testo completo del bando, contenente i requisiti e le istruzioni per partecipare al, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 32 del 9 agosto 2023 e sul sito web www.asufc.sanita.fvg.it. Requisiti ed Invio della Domanda La scadenza per la presentazione delle domande, compilate utilizzando l'apposito modulo online e ...