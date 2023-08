Compagnia aerea lancia la zona “solo per adulti” | così in volo si viaggia lontano dai bambini

(Di giovedì 31 agosto 2023)re in aereodalle grida e dai capricci dei? Presto sarà possibile. LaCorendon Airlines dal 3 novembre darà la possibilità di restare confinati in unainterdetta agli under 16 sui suoi jet Airbus A350 che volano tra Amsterdam e l’isola caraibica olandese di Curacao. Si tratta, nello specifico, di un’area con un centinaio di posti separati dagli altri attraverso pareti ad hoc e tende. Per accedere a questano kids è previsto un sovrapprezzo: 45 euro per il posto standard, 100 per quello extralarge. Laspiega che questa idea ha due scopi: garantire a chisenzaun ambiente tranquillo, e ai genitori con prole al seguito di non doversi preoccupare troppo dell’eventuale ...

Proprio ascoltando le richieste dei suoi passeggeri, la Corendon

Compagnia aerea vara economy class senza bambini. Il silenzio, ovvio, si paga extra la Repubblica

L'iniziativa di Corendon Airlines sui voli intercontinentali: fino a 200 euro di spesa in più per un viaggio di andata e ritorno per stare nell'area per «soli adulti».