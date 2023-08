Comandante | Pierfrancesco Favino | Ruolo scomodo? Un essere umano non è mai una cosa sola

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 31 agosto 2023) L'apertura della Mostra del Cinema di Venezia affidata al war movie, in cui il camaleonticointerpreta ildi sommergibile Salvatore Todaro, noto per aver soccorso più volte i nemici in mare, ecco le sue dichiarazioni., film che ha inaugurato il Concorso della Mostra del Cinema di Venezia 2023, rappresenta un tentativo di reinventare il war movie all'italiana in chiave contemporanea fondendo ingredienti nostrani a un respiro epico. Il film, che uscirà nei cinema il 1 novembre distribuito da 01 Distribution, vede protagonista, il nostro divo più amato all'estero, nei panni di Salvatore Todaro,della Marina Militare Italiana alla guida, durante la Seconda Guerra Mondiale, ...