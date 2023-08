Coltello davanti alla Chiesa del Carmine | indaga la polizia

(Di giovedì 31 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoC’è sgomento nella comunità parrocchiale delladeldopo il ritrovamento, nei pressi della nicchia che ospita il crocifisso all’esterno del santuario, di uncon grossa lama. A denunciare la presenza dell’arma è stato il parroco Don Biagio Napoletano che ha allertato le forze dell’ordine. È lache. Non sembrerebbero esserci tracce di sangue, ma l’episodio è stato soprattutto un’occasione per rilanciare la preoccupazione del parroco e dei fedeli sulle presenze sospette che si aggirano nei pressi dellae che nelle ore notturni usano il sagrato per bivacchi vari come confermano bottiglie di bevande alcoliche . L'articolo proviene da Anteprima24.it.

È successo intorno alle 19 in Piazza Verdi, proprioal portone e sul gradino del teatro ... Dopo un confronto accesso, l'aggressore conosciuto dalle forze dell'ordine ha estratto une ...Litigano per il prezzo e l'alterco sfocia in un'aggressione a colpi di. Pomeriggio difficile quello di mercoledì 30 agosto, nella marina di Sant'Isidoro, in Salento. Per una lite legata all'acquisto di alcune mercanzie è scattata un'accesa discussione tra un ...I controlli sono stati estesi alle aree verdialle abitazioni perquisite. Presenti anche ... sono stati sequestrati alcuni bilancini di precisione, diverse dosi di droga, une un ...

Botte col tirapugni e minacce con coltelli davanti a discoteca | Tre denunciati, uno è minorenne TuttOggi

Una lite per una salsa fuori da un McDonald's di Washington DC, è culminata fino all'accoltellamento mortale di un sedicenne, ha detto la polizia. La vittima è Naima Liggon, di Waldorf, nel Maryland, ...Era il primo pomeriggio di martedì 29 agosto e Malcolm Mazou Darga si trovava alla stazione di Calolziocorte insieme a sua madre. Ad un certo punto, un ragazzo si è avvicinato al 23enne originario del ...