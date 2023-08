(Di giovedì 31 agosto 2023) Ildeiè composto dal personale docente di ruolo, dai supplenti, limitatamente alla durata della supplenza, nonché daidi sostegno che assumono la contitolarità delle sezioni o delle classi in cui operano in servizio nella singola autonomia scolastica. L'articolo .

... in qualche modo corrispondente alla visione di sistema del Dirigente, dele di tutto il ...cruciale del ruolo del middle management è il supporto allo sviluppo professionale dei. ...Buona prassi vuole che ci si attenga a dei criteri chedei, in primis, e Consiglio di Istituto, posso adottare al fine da rendere sempre meno fastidiosa la scelta che il Ds e il suo ...È tutto dire che in diverse province a poche ore daldi inizio attività ancora non sono ... La testimonianza del 2023: tanticol "fiato sospeso" "Dopo 25 giorni da quanto previsto dal ...

Collegio docenti, composizione e competenze. Scheda Uil Scuola Rua Orizzonte Scuola

Da qualche anno alcune scuole decidono di organizzare il primo collegio docenti in un luogo diverso dall’istituto scolastico. Lo scopo è cercare di iniziare in un ambiente rilassante in vista delle fa ...Buona prassi vuole che ci si attenga a dei criteri che collegio dei docenti, in primis, e Consiglio di Istituto, posso adottare al fine da rendere sempre meno fastidiosa la scelta che il Ds e il suo ...