Coi Leray | il nuovo EP è ‘Blue Moon’ | disponibile il videoclip di ‘Isabel Marant’

(Di giovedì 31 agosto 2023) Èda 30 agosto l’EPprogetto discografico della rapper multiplatino Coi. Insieme al disco, è stato pubblicato anche ildel brano Isabel Marant, fra le tracce dell’EP che arriva dopo il successo del secondo album ‘COI’. Forte di oltre 10 miliardi di stream a livello globale, Coi si fa ora ascoltare con un lavoro che rappresenta un punto di svolta. Un vero e proprio passaggio a una nuova fase di maturità artistica. Cover da Ufficio Stampa WFY Le cinque tracce didelineano un progetto più vulnerabile in cui le canzoni vengono utilizzate come un diario per rivelare la sua prospettiva unica sulla vita. Il 2023 è iniziato alla grande per la cantante multiplatino, grazie ai quattro singoli di ...

COI LERAY esce l'Ep “Blue Moon” [Guarda il video del singolo] Newsic

Dopo il successo del suo secondo album “COI”, che ha ottenuto oltre 10 miliardi di stream a livello globale, Coi è pronta a tornare e lo dimostra con questo nuovo progetto. L’EP “Blue Moon” di Coi ...