Codici | aumenti e speculazioni | sul caro carburante la situazione è critica

Leggi su webmagazine24

(Di giovedì 31 agosto 2023) ROMA – Sarà ricordata come l’estate dei rincari quella che volge al termine. Ai prezzi alti riscontrati nei luoghi di villeggiatura, soprattutto quelli di mare tradi hotel e stabilimenti balneari, si accompagnano quelli del. Unamonitorata dall’associazione, che torna a lanciare l’allarme per via delle conseguenze che stanno subendo i L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: come risparmiare e confronto con auto elettriche Benzina: a 110 km in autostrada si risparmia fino al 20% Nuove opportunità di lavoro in Amazon Italiani sul podio del risparmio, ma vincono gli spagnoli Banche: Abi, “Trasparenti su obiettivi sviluppo sostenibile” Rinnovo ...