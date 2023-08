CNN punta sull’esperienza per rilanciarsi

Leggi su tvzoom

(Di giovedì 31 agosto 2023) La CNN nomina il veterano Thompson per provare ad arrestare il declino Financial Times, di Anna Nicolau, pag. 5 Thompson, che ha iniziato a lavorare come stagista alla BBC più di quarant’anni fa, guiderà le attività della CNN e sarà anche il caporedattore della rete di notizie, ha annunciato ieri la società madre Warner Bros Discovery. L’amministratore delegato della Warner Discovery, David Zaslav, era alla ricerca di un leader che guidasse la CNN dopo un’epoca tumultuosa, culminata con il licenziamento di Chris Licht come presidente della rete a giugno. “Non c’è dirigente più esperto, rispettato o capace di Mark nel mondo dell’informazione”, ha dichiarato Zaslav, aggiungendo che Thompson “ha trasformato per l’era digitale due delle organizzazioni giornalistiche più rispettate al mondo”. Thompson, che inizierà a lavorare il 9 ottobre, prenderà in mano le redini di una rete che ha ...