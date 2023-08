Clima Instabile in Fase di Mitigazione | Prossimo Arrivo dell' Alta Pressione

(Di giovedì 31 agosto 2023) Roma - L'instabilità atmosferica che ha caratterizzato le ultime giornate sta lentamente cedendo il passo a condizioni meteorologiche più stabili. Le piogge, i temporali e i nubifragi che hanno interessato diverse regioni stanno pian piano diminuendo. La tempesta Erwin, che ha portato maltempo su diverse parti d'Europa, sta gradualmente allontanandosi dall'Italia e entro la finea giornata il minimo di bassache si trova sull'alto Adriatico si sposterà verso i Balcani. Nel frattempo, nel nord Europa, stanno avvenendo importanti dinamiche meteorologiche. Una deatlantica in formazione sta scendendo gradualmente di latitudine dalla Groenlandia, e questo sistema avrà un ruolo significativo per l'Italia nel corso del weekend. Allo stesso tempo, l'area di bassasul Mare del Nord si ...

