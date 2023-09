Clienti “delusi” contro Burger King | il panino Whopper delle foto non è quello che viene servito

(Di giovedì 31 agosto 2023) Una class action. Perché il, ilpiù noto della catena, non è come appare nelle. Secondo quanto riferisce la Bbc, la class actionla catena di fast food sostiene che ilfatto apparire il 35% più grande e con più del doppio della quantità di carne rispetto a ciò che inveceai. Ecome ha risposto? Che non c’è obbligo di far apparire il prodotto come in: “Le polpette di carne alla griglia descritte nella nostra pubblicità sono le stesse usate in milioni di paniniserviti in tutto il Paese”, ha dichiarato un portavoce. ...

Usa, class action contro Burger King: panini sono più grandi in foto Sky Tg24

