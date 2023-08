Clamorose eliminazioni nella parte bassa | autostrada per Djokovic

(Di giovedì 31 agosto 2023) Se da un lato il nuovo numero 1 del mondo prosegue il suo percorso senza intoppi come da pronostico, le altre teste di serie falliscono incredibilmente Conclusosi ieri, mercoledì 30 agosto, il secondo turno delladel tabellone agli Us Open dove c’è un unico e grande favorito per raggiungere la finale del 10 Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Beto, debutto col botto: subito in gol e l'Everton evita la clamorosa ... Sport Fanpage

Se da un lato il nuovo numero 1 del mondo prosegue il suo percorso senza intoppi come da pronostico, le altre teste di serie falliscono incredibilmente ...Arrivano buone notizie in prospettiva per Jannik Sinner in questo avvio di US Open 2023. Dopo la clamorosa eliminazione di Holger Rune al debutto contro lo spagnolo Carballes Baena, quest'oggi è uscit ...