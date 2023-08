Cinque operai muoiono travolti dal treno a Brandizzo Da Nord a Sud | le ultime tragedie ferroviarie

"Il terribile incidente di stanotte sulla linea ferroviaria Torino - Milano ci lascia sgomenti.morti,famiglie cui va il nostro cordoglio distrutte per la non applicazione delle misure di sicurezza.L'ennesima strage sul lavoro. Sono stati identificati itravolti e uccisi nella notte da un treno in transito mentre stavano lavorando ai binari della linea ferroviaria Torino - Milano, vicino alla stazione di Brandizzo. Sono Michael Zanera, ..."Nell'apprendere la terribile notizia dell'incidente avvenuto a Brandizzo sulla linea ferroviaria Torino - Milano e nel quale hanno perso la vitadesidero rivolgere le mie condoglianze ai parenti delle vittime. È necessario fare chiarezza sulla dinamica dell'incidente e sulle eventuali negligenze e violazioni delle norme di ...

Incidente ferroviario sulla Torino Milano, morti cinque operai investiti da treno Adnkronos

Aperta l'inchiesta dalla procura di Ivrea, che sta visionando le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza della stazione. Il macchinista del treno, ricoverato in stato di shock, sarà ...RFI - Cordoglio per operai ditta esterna deceduti a Chivasso. Lungo la linea ferroviaria Torino-Milano, nei pressi di Chivasso, in un'area dove erano in corso interventi di manutenzione da parte di un ...