(Di giovedì 31 agosto 2023) GliUsa ala "" dell'isola. E' il commento del portavoce del ministero della Difesa cinese, Wu Qian, in merito al via libera all'assistenza militare di ...

"Glimilitari americani e le vendite di armi a Taiwan non fanno altro che nutrire il complesso militare e industriale statunitense danneggiando al tempo stesso la sicurezza e il benessere dei ...L'asia si manifesta impreparata ad affrontare la prossima guerra mondiale tra Stati Uniti ee ... Perché lo stillicidio dimilitari e finanziari non si trasformi in una sorta di accanimento ...Così Stati Uniti erischiano una nuova catastrofe su Taiwan'). IL SOLE 24 ORE 'Gelata di ... Nella stessa sezione troviamo il nuovo portale nazionale per il lavoro ('Lavoro, formazione,: via ...

Cina, aiuti militari Usa danneggiano sicurezza di Taiwan Alto Adige

L'amministrazione Biden ha approvato per la prima volta un pacchetto di aiuti militari per Taiwan sotto forma di assistenza militare diretta ...Gli aiuti militari Usa a Taiwan danneggiano la "sicurezza" dell'isola. E' il commento del portavoce del ministero della Difesa cinese, Wu Qian, in merito al via libera all'assistenza militare di ...