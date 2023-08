(Di giovedì 31 agosto 2023) Roma, 31 ago. (Adnkronos Salute) - L'uso del software Acumen Hpi conpuò contribuire a ridurre la durata e la gravità dell'intra-operatoria nei pazienti sottoposti anon cardiaca. Sono questi, in sintesi, i risultati dellomulticentrico, prospettico e osservazionale 'Eu-Hyprotect' che ha arruolato 702 pazienti sottoposti amaggiore elettiva non cardiaca in 12 centri di 5 Paesi europei (Francia, Germania, Italia, Spagna e Regno Unito). Come spiega una nota diffusa oggi da Edwards Lifesciences, che ha sviluppato la tecnologia, tutti i pazienti sono stati sottoposti durante l'intervento adella pressione arteriosa con un catetere arterioso e con il software Acumen Hpi (Hypotension Prediction ...

...predittivo può contribuire a ridurre la durata e la gravità dell'ipotensione intra - operatoria nei pazienti sottoposti anon cardiaca. Sono questi, in sintesi, i risultati dello...... di regola, in nessuna delle specialità ufficialmente riconosciute come campi diper gli ...la nutrizione non è più inserita tra gli esami fondamentali dei laureati in Medicina e. E ...... il dottor Alessandro Gualdi cona Milano, scatenando migliaia di commenti contrastanti tra chi la 'comprende' e appoggia, e chi la critica per l'eccessivaal viso. 'La bellezza è un ...

Chirurgia, lo studio: "Monitoraggio predittivo riduce rischio ipotensione intraoperatoria" La Gazzetta del Mezzogiorno

Software Acumen Hpi avvisa in anticipo su potenziale calo di pressione, causa di gravi complicanze L'uso del software Acumen Hpi con monitoraggio predittivo può contribuire a ridurre la durata e la gr ...Lo studio, sostenuto dal progetto Sophia dell'Unione europea ... A presiederlo l’italiano Luigi Angrisani, professore associato in Chirurgia generale all’Università Federico II Napoli. “La perdita di ...