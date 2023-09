Chiedi chi era Jongbloed il portiere tabaccaio che fece la rivoluzione fuori dai pali

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 31 agosto 2023) All’età di 82 anni, dopo una lunga malattia, è morto Janil leggendariodell’Olanda del 1974 e che giocò anche semifinale e finale del 1978. L’uomo che ha anticipato di oltre quarant’anni la figura delche gioca con i piedi. Lo ricordiamo pubblicandone il ritratto del giornalista-scrittore Remo Gandolfi tratto dal suo libro “Questo è il nostro calcio”. “Quando Rinus Michels mi chiamò per giocare un’amichevole contro l’Argentina un mese prima dei Mondiali di Germania pensai ad uno scherzo di un amico. Io in Nazionale? In una partita importante in vista dei Mondiali di calcio? Ma dai! Deve essere uno scherzo per forza! In Nazionale ci avevo giocato una sola volta. Dodici anni prima e per pochi minuti. Entrai ad una manciata di minuti dalla fine in una partita contro la Danimarca. Stavamo perdendo tre a uno … ...