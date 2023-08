Chi è Elio Lorenzoni fidanzato di Belen? Età e Instagram

... l'imprenditore brescianoLorenzoni. Tra gli scatti anche uno risalente a dieci anni fa, a ... da una partel'ha elogiata e dall'altrainvece l'ha fortemente criticata. "Taci". Belen ...Dopo settimane di speculazioni e avvistamenti, Belen Rodriguez ha finalmente svelato al mondo il volto del suo nuovo amore. In un post sui social, la showgirl argentina ha pubblicato ...... dato che è stata lei stessa a scatenarla ufficializzando la relazione conLorenzoni . Lo ha ... Belen ufficializza la sua storia: eccoè la nuova fiamma - Guarda

Belen, chi è il nuovo fidanzato Elio Lorenzoni Elle

Su Instagram intanto in data 30 agosto 2023 Belen Rodriguez ha pubblicato le prime foto insieme al fidanzato Elio Lorenzoni. Tra gli scatti, oltre a quelli più recenti, anche uno che risale al 2013.Adesso, infatti, si è mostrata felice e sorridente tra le braccia del nuovo compagno. Peccato, però, che alcune persone sotto il post da lei pubblicato non riescano a essere contente per la sua gioia.