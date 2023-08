Chi è Drillionaire | il vincitore del premio “Radio Zeta FHL23” che faceva il calciatore

Leggi su dilei

(Di giovedì 31 agosto 2023) Un passato dae una carriera nel mondo della musica che sembra proiettarsi sempre più in alto.è stato uno dei protagonisti della serata diall’Arena di Verona, dove si è aggiudicato il. Il suo album, 10, pubblicato il 30 giugno 2023, è uno dei più ascoltati. Eppure, nel suo passato c’è qualcosa di molto diverso dalla musica. Si tratta del calcio, che ha praticato ad alti livelli prima di capire che la sua strada sarebbe stata un’altra. Dillionaire, la carriera daDiego Vincenzo Vettraino, in arte, è originario di Vizzolo Predabissi ed è nato il 26 agosto 1993. È un ex trequartista, cresciuto nelle giovanili della Pergolettese, e inviato ...