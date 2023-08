Chelsea vs Nottingham Forest – probabili formazioni

(Di giovedì 31 agosto 2023) Con l’obiettivo di vincere tre partite consecutive per la prima volta da marzo, ilaccoglie ila Stamford Bridge per la sfida di sabato 2 settembre pomeriggio in Premier League. La squadra di Mauricio Pochettino ha ottenuto una vittoria per 2-1 nel secondo turno di EFL Cup contro l’AFC Wimbledon, mentre i Tricky Trees sono stati eliminati dal Burnley nella stessa fase. Il calico di inizio divsè previsto alle 16 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreUna pletora di cambiamenti era inevitabile quando ilha ospitato i battitori della League Two del Wimbledon nell’esordio della ...

Il match tra Chelsea e Nottingham Forest, così come tutta la Premier League, verrà trasmesso in esclusiva su SKY SPORT ACTION. Per seguire l'incontro occorrere dunque la sottoscrizione di un ...L'ex Udinese segna il momentaneo pari dei 'Toffees' sul campo del Doncaster. Enzo Fernandez fa sorridere Pochettino ...