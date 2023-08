Che differenza c’è tra ‘boro’ e ‘coatto’? Ecco la tipologia di persone che identificano i due termini

Leggi su funweek

(Di giovedì 31 agosto 2023) A Roma i romani sono soliti utilizzare iboro e coatto per distinguere due tipologie di. Queste parole, in realtà, sono conosciute anche in altre parti d’Italia ma in pochi sanno qual è la veratra le due. Roma,tra boro e coatto: caratteristiche e curiosità A Roma è probabile che mentre si è intenti a passeggiare presso le vie del centro o in qualche centro commerciale la nostra attenzione viene attirata da qualche soggetto particolare: il boro o il coatto. LEGGI ANCHE:– Mica t’ho detto cotica, sai perché si dice così a Roma? La curiosità che forse non conosci Ognuno si contraddistingue per il modo di fare e l’outfit. Il boro è colui che abita fuori ai confini della città e quindi dal Grande Raccordo Anulare, può provenire dalla campagna o dalla periferia. Non solo, ...